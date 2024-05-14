Mayıs Ayında Yağan Kar Besicilere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Mayıs Ayında Yağan Kar Besicilere Zor Anlar Yaşattı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, saman eksikliği nedeniyle besicileri mağdur etti.

14.05.2024 22:42
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Mayıs ayında yağan kar besicilere zor anlar yaşattı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, hayvanlarını meraya çıkaran besicilere zor anlar yaşattı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Kışkılı köyünde de mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ziya Gezer isimli vatandaş, Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışı bizi olumsuz yönde etkiledi. Koyunları karın üstünde otlatıyoruz. Saman yok, böyle durumda mağdur oluyoruz. Mayısta değil sanki ocak ayındayız" dedi.

Kaynak: İHA

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