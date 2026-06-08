Mayısta 706 yasa dışı bahis operasyonu: 4 bin 606 tutuklama - Son Dakika
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Mayısta 706 yasa dışı bahis operasyonu: 4 bin 606 tutuklama

08.06.2026 17:41
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 706 operasyon düzenlendiğini, 9 bin 381 zanlı hakkında işlem yapıldığını ve 4 bin 606 kişinin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında yasa dışı bahis ve sanal kumar kapsamında 706 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 9 bin 381 zanlı hakkında işlem yapıldığını; bunlardan 4 bin 606'sının tutuklandığını bildirdi.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm sayesinde Mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir."

Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1.317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir. Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayısta 706 yasa dışı bahis operasyonu: 4 bin 606 tutuklama - Son Dakika

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