Mayon Yanardağı'ndaki patlama sonrası 6 kilometrelik alan için tahliye tavsiye edildi

Mayon Yanardağı'ndaki patlama sonrası 6 kilometrelik alan için tahliye tavsiye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53-11.59 arasında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada yanardağ yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül püskürtürken 3. seviye alarm ilan edildi ve 6 kilometrelik alanın tahliyesi tavsiye edildi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nda patlama yaşandığı bildirildi.
Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği kaydedildi.
Ayrıca, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi tavsiye edildi.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.
Kaynak: AA
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