Maysak Tayfunu'ndan Guangxi'de Tahliyeler

QİNZHOU, 8 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liujia köyünde mahsur kalanları tahliye eden kurtarma ekipleri görülüyor, 7 Temmuz 2026.
Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar Guangxi genelinde 375.000 kişiyi etkilerken, 130.000 kişi bölgeden tahliye edildi. (Fotoğraf: Ao Shuaichang/Xinhua)
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