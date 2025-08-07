Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel köyünde uyuşturucu sattığı tespit edilen İ.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mazgirt'te Uyuşturucu Satışı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?