Mardin'in Mazıdağı ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Kırsal Atalar Mahallesi'nde eşi Latife K'yi (80) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali K'nin (85) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlçede önceki gün Ali K. evde uyuduğu sırada eşi Latife K'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede Latife K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Mazıdağı'nda Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?