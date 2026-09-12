Mazonakis soruşturmasında doktorların yapay zeka araması iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mazonakis soruşturmasında doktorların yapay zeka araması iddiası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in Atina'daki bir sağlık merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, doktorların yapay zeka uygulamasında "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin arama yaptıkları öne sürüldü.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği başkent Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, doktorların yapay zeka uygulamasında "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin arama yaptıkları öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.

Ayrıca merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiasının da soruşturulduğu belirtildi.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazonakis soruşturmasında doktorların yapay zeka araması iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Türkiye’nin savunma gücü dünyanın dilinde Manşete taşıdılar
Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:32:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Mazonakis soruşturmasında doktorların yapay zeka araması iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement