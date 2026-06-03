Mbour'da Geleneksel Müzik ve Dans Festivali - Son Dakika
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Mbour'da Geleneksel Müzik ve Dans Festivali

03.06.2026 02:07
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Nguenteli 2026 festivali, Senegal'in Mbour kentinde geleneksel müziği ve dansı bir araya getirdi.

Senegal'in Mbour kentinde düzenlenen "Nguenteli 2026" festivali, farklı bölgelerden gelen geleneksel perküsyon sanatçılarıyla yerel dansçıları aynı sahnede buluşturdu.

Senegalli geleneksel perküsyon ve dans grubu Ngueweul Rythme, başkent Dakar'a 150 kilometre mesafedeki Mbour'un en büyük meydanlarından birinde geleneksel perküsyon ve dans festivali düzenledi.

"Nguenteli 2026" isimli festivalde, Senegal'in Saint-Louis, Louga, Diourbel, Dakar, Thies, Kaolack ve Casamance bölgelerinden gelen sanatçılar, gün boyu geleneksel ritimlerle meydanı doldurdu.

Sabar, tama, tabala, sovruba, djembe ve khine gibi Batı Afrika'ya özgü vurmalı çalgılarla performanslar sergilenirken, dansçılar, şarkıcılar, komedyenler ve Senegal kültürüne ait mistik figürler de gösterilere eşlik etti.

Afrika'da vurmalı çalgılar alanında kadınların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan "Dakura Women" topluluğu da sahne alarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Gün batımına kadar süren festivalde, geleneksel perküsyonların tarihi anlatılırken, bölge halkı da yerel dans ve müzik performanslarıyla kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Festivali düzenleyen Ngueweul Rythme'in kurucusu Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar otellerde ve büyük gösteri salonlarında sergiledikleri gösterileri ilk kez kamusal alana taşıdıklarını belirterek, amaçlarının kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Ndiaye, bu tarz sahne performanslarıyla, Senegal'in kültürel mirasının korunmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

İlk kez bu yıl düzenlenen festivalin gelecek yıllarda da geleneksel Afrika ritimlerine adanmış uluslararası bir kültür buluşmasına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mbour'da Geleneksel Müzik ve Dans Festivali - Son Dakika

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