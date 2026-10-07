McGrath, Avrupalıların yüzde 75'inin yolsuzluğu yaygın gördüğünü belirtti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu üyesi Michael McGrath, Avrupalıların yüzde 75'inin ülkelerinde yolsuzluğun yaygın olduğunu düşündüğünü belirterek "Yolsuzluk, giderek artan bir şekilde bir güvenlik sorunu haline de gelmektedir." dedi.

McGrath, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun AB'nin yolsuzlukla mücadeleye yönelik açıklayacağı strateji hakkında düzenlenen oturumunda konuştu.

Yolsuzluğun toplumların temel dokusunu tehdit etme, kurumlara güveni aşındırma ve adil rekabeti bozma gibi zararlara sebep olduğunu kaydeden McGrath, yolsuzlukla mücadele alanında 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni AB kurallarının "dönüm noktası" teşkil ettiğini belirtti.

McGrath, kuralların kabul edilmesinin yalnızca ilk adım olduğunu, vatandaşların yolsuzluğun tespit edilmesi, soruşturulması ve cezalandırılması gibi sonuçlara önem verdiğini kaydederek, yıl sonuna kadar sunmayı planladıkları stratejinin yolsuzlukla mücadelede ortak çerçeve sağlayacağını, kamu otoriteleri, işletmeler, sivil toplum ve vatandaşları "bütüncül yaklaşımla" bir araya getireceğini söyledi.

Yolsuzluğun tek bir sektör, kurum veya üye ülkeyle sınırlı olmadığını belirten McGrath, "Yolsuzluk, giderek artan bir şekilde bir güvenlik sorunu haline de gelmektedir. Organize suç örgütlerinin kamu kurumlarına sızmasına ve düşmanca niyetli aktörlerin demokrasilerimizi zayıflatmasına imkan vermektedir." diye konuştu.

"AB'de yolsuzluk neden bu kadar yaygın?"

McGrath, Avrupalıların yüzde 75'i ile şirketlerin yüzde 65'inin yolsuzluğun kendi ülkelerinde yaygın olduğunu düşündüğünü aktararak yeni stratejiyle "AB'de yolsuzluk neden bu kadar yaygın?" sorusuna cevap aramaları gerektiğini vurguladı.

Başta AP olmak üzere birçok AB kurumunun büyük yolsuzluk skandallarıyla gündeme gelmesiyle AB Komisyonu, yolsuzlukla mücadele ve reformlara odaklanmıştı.

AB genelinde üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören, rüşvet, zimmete geçirme gibi suçların ortak tanımının yapıldığı yeni kurallar, 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.