Mead Gölü'nde Su Seviyesi Rekor Düşüşte
ABD'nin Mead Gölü, 1937'den bu yana en düşük su seviyesine ulaştı.
LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin en büyük baraj gölü Mead'de su seviyesi, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli kuraklık nedeniyle 1937'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Kaynak: Xinhua
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