Mearsheimer: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor - Son Dakika
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Mearsheimer: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

31.07.2025 12:29
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John Mearsheimer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek ABD'yi suçladı.

ABD'de realist dış politika akımının önde gelen isimlerinden, Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve "İsrail Lobisi" kitabının yazarlarından John Mearsheimer, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve ABD'nin de bu soykırıma ortak olduğunu söyledi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk olan Mearsheimer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrail lobisinin ABD'deki etki alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşananların İsrail'in Filistinlileri sistematik şekilde yok etme girişimi olduğunu vurgulayan Mearsheimer, İsrail'in Gazze halkını Filistinli kimlikleri nedeniyle hedef aldığını ve Filistin ulusal kimliğini yok etmeye çalıştığını aktardı.

İsrail'in uzun zamandır "Büyük İsrail" sınırları içinde kalan topraklardan Filistin halkını çıkarmak istediğini belirten Mearsheimer, "İsrailliler Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor ve biz de bu soykırıma ortak oluyoruz." dedi.

Mearsheimer, "(7 Ekim 2023) Bu İsrailliler açısından etnik temizlik için mükemmel bir fırsattı. Başka bir deyişle, Gazze'de savaşa girip Filistinlileri Gazze'den çıkarmak ve karşı karşıya oldukları demografik sorunu çözmek için mükemmel bir fırsat." ifadesini kullandı.

İsrail'in 1948 ve 1967'de bölgede büyük çaplı etnik temizlik yaptığını dile getiren Mearsheimer, Gazze'de yaşanmakta olanları, "üçüncü büyük etnik temizlik girişimi" olarak tanımladı.

"(İsrail) Komşularının güçlü olmasını istemiyor. Tercihleri onların parçalanmış ve güçsüz kalmasından yana"

Etnik temizliğin Siyonist liderler arasında sık sık konuşulan bir konu olduğuna dikkati çeken Mearsheimer, şöyle devam etti:

"Daha büyük bir İsrail yaratmanın başka yolu yoktu. David Ben Gurion, Vladimir Jabotinsky gibi kilit Siyonist liderler bunun farkındaydı. Filistinlilere korkunç şeyler yapmak zorunda olduklarını, onların topraklarını çaldıklarını biliyorlardı ve Filistinlilerin buna direnmelerinin son derece mantıklı olduğunu kabul ediyorlardı."

İsrail'in mevcut saldırılarını "Filistinlileri bölgeden çıkarma girişimi" olarak nitelendiren Mearsheimer, "Filistinliler ayrılmayınca, İsrail saldırıları artırıyor, daha fazla insan öldürüyor, böylece onları bölgeden zorla çıkarmayı umuyor." diye konuştu.

İsrail'in hedeflerinden ilkinin, David Ben Gurion'un ülke sınırlarına ilişkin vizyonunu gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Mearsheimer, ikinci hedefin ise komşu ülkeleri zayıf tutmak olduğunu belirtti.

Mearsheimer, "(İsrail) Komşularının güçlü olmasını istemiyor. Tercihleri onların parçalanmış ve güçsüz kalmasından yana." şeklinde konuştu.

İsrail lobisi

Mearsheimer, ABD'de İsrail'e koşulsuz destek verilmesinde İsrail lobisinin belirleyici rol oynadığına işaret etti.

Lobinin etkisinin son derece güçlü olduğuna değinen Mearsheimer, "İsrail ne yaparsa yapsın desteklememiz bekleniyor. Lobi o kadar etkili ki İsrail'i koşulsuz destekliyoruz. İsrail'in çıkarlarının ABD'nin çıkarlarıyla örtüşmediği durumlarda bile, ABD olarak İsrail'i destekliyoruz. İsrail'in çıkarlarını, ABD'nin çıkarlarının önüne koyuyoruz." dedi.

Mearsheimer, İsrail lobisinin ABD dış politikasında güçlü etkiye sahip olduğunu dile getirerek, "Filistin meselesi başta olmak üzere Orta Doğu politikalarında lobi olağanüstü bir güce sahip. Bu güce karşı durmaya istekli bir başkan da yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mearsheimer: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor - Son Dakika

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