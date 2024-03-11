MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı

BUÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ramazan Sokağı oluşturdu

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru ramazan temalı süslemelerle donatarak bir Ramazan Sokağı oluşturdu. Açılış törenine üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör ve dekan, öğrencilerin bu özel etkinlik için teşekkür etti ve ramazanın farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.