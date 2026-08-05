MEB 2026 Yaz Tatili Öğretmen Atama Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2026 yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan kadrolu öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB kadrolarında görev yapan ve aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunan öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları, 13-31 Temmuz tarihlerinde alınmıştı.

Bu çerçevede, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucunda öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapıldı.

Sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.