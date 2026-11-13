MEB, 2027'de 2 bin bilişim laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf açmayı hedefliyor - Son Dakika
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MEB, 2027'de 2 bin bilişim laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf açmayı hedefliyor

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MEB, 2027'de okullara 2 bin bilişim teknolojileri laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kazandırmayı hedefliyor. Yeni laboratuvarlarla öğrenciler robotik kodlama ve üç boyutlu tasarım gibi alanlarda uygulamalı çalışma yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve okulların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 2027'de 2 bin bilişim teknolojileri laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurulması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, eğitimde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında öğrencilerin tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla okulların teknolojik imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda öğrencilerin erken yaşlardan itibaren dijital beceriler kazanması, teknolojik araçları etkin kullanması, problem çözme ve üretken düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla okullarda bilişim teknolojileri laboratuvarları ve yenilikçi sınıflar oluşturuluyor.

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması kapsamında, 2026 itibarıyla üç boyutlu yazıcılar, robotik kodlama kitleri ve mobil robot platformlarıyla donatılmış 5 bin 321 bilişim teknolojileri laboratuvarı ile 543 yenilikçi sınıf hizmete sunuldu.

Bakanlık, eğitim ortamlarının teknolojik imkanlarını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, gelecek yıl 2 bin bilişim teknolojileri laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurmayı planlıyor. Böylece gelecek 3 yılda okullara kazandırılacak yeni atölye sayısı 6 bin 500'e ulaşacak.

Yeni laboratuvar ve atölyelerle öğrencilerin robotik kodlama, üç boyutlu tasarım ve teknoloji geliştirme alanlarında uygulamalı çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yerli robotik kodlama kitleri 5 bin okula daha ulaştırılacak

Öte yandan, Bakanlık tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektronik ve robotik kodlama kiti MEBKİT'in okullarda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Öğrencilerin elektronik ve robotik kodlama alanlarında uygulamalı çalışmalar yapmalarını desteklemek amacıyla geliştirilen MEBKİT'in bugüne kadar 41 bin 400'ü, 16 bin 500 mobil robot platformuyla birlikte okullara ulaştırıldı.

Öğretmen ve öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda bu yıl güncellenen MEBKİT'in, eğitim ortamlarında daha yaygın kullanılması için yeni dağıtımlar yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 50 bin MEBKİT ile 15 bin mobil robot platformunun 5 bin okula daha gönderilmesi hedefleniyor.

Bakanlığın bu çalışmalarıyla öğrencilerin dijital teknolojilere erişiminin artırılması, robotik kodlama ve tasarım alanlarında uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve teknoloji odaklı öğrenme ortamlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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