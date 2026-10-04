MEB Bakanı Tekin, Haberimiz Olsun pilot okulu Demirören MTAL'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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MEB Bakanı Tekin, Haberimiz Olsun pilot okulu Demirören MTAL'de öğrencilerle buluştu

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MEB Bakanı Tekin, Haberimiz Olsun pilot okulu Demirören MTAL\'de öğrencilerle buluştu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Haberimiz Olsun' projesinin pilot okulu Demirören Medya ve Teknoloji MTAL'de öğrencilere başarılar dileyip sorularını yanıtladı. Bültenler 5 Ocak itibarıyla EBA, EBA YouTube ve TRT EBA'da yayınlanmaya başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Haberimiz Olsun' projesinde pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Tekin, sorularını yanıtladığı öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Haberimiz Olsun' projesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiye erişmelerini, ülke ve dünya gündemini bilinçli ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini amaçlıyor.

Proje kapsamında öğrenciler; haber araştırmasından metin yazımına, sunuculuktan çekim ve seslendirmeye, röportajdan kurgu ve yayın hazırlığına kadar dijital içerik üretiminin farklı aşamalarında aktif görev alıyor.

Hazırlanan haber bültenleri 5 Ocak itibarıyla EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanallarında yayınlanmaya başlandı. Bültenler, eğitim öğretimin devam ettiği haftalarda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri izleyiciyle buluşuyor.

Proje kapsamında pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Tekin katıldı. Demirören Medya stüdyosundaki programda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, eğitim politikaları, medya, gençlerin geleceği ve yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'PROJEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Programda konuşan Bakan Tekin, "Öncelikle Demirören Medya'ya teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki gençlerimizin daha nitelikli, daha kaliteli bir şekilde yetişmesi için yürüttüğümüz çabalara destek oluyorlar. Bu, çok saygın bir destek. Bu destekten dolayı Nuran Çakmakçı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok heyecanlı. Biz bu projeye 2026 yılı itibarıyla başladık. Bütün okullarımızda, etkileşimli tahtalar ve internet erişimi var. Çocuklarımızın, Türkiye'deki güncel olayları, eğitimde farklı alanlarda yeni gelişmeleri, dünya barışına hizmet edecek şekilde temel hak ve hürriyetlerin hem korunmasını hem de bunların niteliğini öğrenecek şekilde yetişmeleri açısından bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ, çocuklarımız açısından bu anlamda çok büyük riskler barındırıyor. Bu riskleri minimize edecek her türlü etkinlik çok faydalı olacaktır" dedi.

'İYİ ÖRNEKLERİ TÜRKİYE'YE DUYURMUŞ OLACAĞIZ'

Bakan Tekin, "Benim çok heyecanla başladığım bir projeydi. Sürekli buradaki arkadaşları de takip ediyorum. Bunu, Türkiye'de benzeri eğitimi veren ortaöğretim kurumlarının katkı vermeleri üzerinden yaygınlaştırıyoruz. Çünkü çok fedakar bir öğretmen camiamız var. Maalesef Türkiye'de hem sosyal hem de geleneksel medyada hep kötü haberler ön plana çıkıyor. Bir tane kötü uygulama, bir anda öğretmenlerimizin emeğini, bütün okullarımızdaki o fedakarlıkları ortadan kaldırabiliyor. İyi örnekleri yayınlayan çok fazla örnek yok. Biz bu iyi örnekleri; yayınlayabildiğimiz kadarını, Türkiye'ye duyurabildiğimiz kadarını bu projeyle duyurmuş olacağız. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı.

ERKOÇ: KAMERA ÖNÜNDE KONUŞMAK BİZİ ÇOK GELİŞTİRİYOR

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Erkoç, "Çok heyecanlıyız. Çünkü gerçekten Yusuf Tekin'i görmek ve sorularımızı cevaplandırmak istiyoruz. Bu işin içinde bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Kamera önünde konuşmak bizi gerçekten çok geliştiriyor. Çünkü hem konuşmamıza hem de özgüvenimize olumlu yansıyor. İşi teoride bırakmayıp burada yapmamızı gerçekten çok önemli buluyorum" diye konuştu.

ÇİFTÇİ: TECRÜBE KAZANIYORUZ

10'uncu sınıf öğrencisi Ela Ecrin Çiftçi de "Sayın Bakanımızı okulumuzda ağırlamak bizim için büyük mutluluk. Sorularımızı soracak ve merakımızı gidereceğiz. Derste öğrendiklerimizi böyle programlarda deneyimlemek bize tecrübe kazandırıyor. İşi daha derinden öğrenmemizi sağlıyor" dedi.

UÇAR: HEYECANLI VE MUTLUYUM

9'uncu sınıf Yapay Zeka Bölümü öğrencisi Toprak Uçar da "Öncelikle çok heyecanlıyım ve mutluyum. Çünkü her öğrencinin hayali, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile görüşmektir. Bize böyle imkanları sağlayanlara teşekkür ederim. Programın ilerleyen zamanlarında kamera karşısında daha rahat konuşmamıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca CV'mize de ekleyeceğiz" ifadelerini konuştu.

TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN HABERLER

'Haberimiz Olsun' projesi, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri aracılığıyla eğitim politikaları, stratejik hedefler, yürütülen projeler ile Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmeler hakkında doğru, şeffaf ve anlaşılır bilgi akışını sağlamayı amaçlayan ulusal ölçekte bir iletişim ve öğrenme projesi olarak yürütülüyor.

Kaynak: DHA
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