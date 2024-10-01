MEB\'den Öğretmenler Günü\'ne Fotoğraf Yarışması

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Öğretmen Gözüyle' temalı öğretmenler arasında fotoğraf yarışması düzenlenecek.

MEB tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenecek fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresine 30 Ekim 2024 tarihine kadar eserlerini yükleyebilecek. Yarışma sonuçları, 14 Kasım'da ilan edilecek. Yarışmada değerlendirme sonucu ilk 3'e giren öğretmenlere ödül olarak fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet takdim edilecek.