MEB'den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB'den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu

MEB\'den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete dayalı yer değişikliği başvurularını 30 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında alacak. Atamalar 16 Ocak 2025'te yapılacak.

23.12.2024 23:10  Güncelleme: 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurularının 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Atamalar, 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan 'aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre, başvurular 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ön başvurusu onaylananlar, 10 - 14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak. Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Suriye“ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak
22:45 Çıldır Gölü’nde denizdeki dalga bile buz tuttu Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 00:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: MEB'den Öğretmenler İçin Yer Değiştirme Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.