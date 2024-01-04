 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MEB, Hava Aracı Montajını Mesleki Eğitim Kapsamına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

MEB, Hava Aracı Montajını Mesleki Eğitim Kapsamına Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'hava aracı montajı' alanını mesleki eğitim kapsamına aldı. Eğitim süresi 4 yıl olacak bu alandan mezun olanlar, ustalık belgesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması alarak usta ve teknisyen ünvanına sahip olabilecek. Mezunlar, hava aracı yapısal montajcılığı, hava aracı kompozit parça imalatçılığı ve hava aracı elektriksel montaj üretimi yapan işletmelerde istihdam edilebilecek.

MEB, Hava Aracı Montajını Mesleki Eğitim Kapsamına Aldı
04.01.2024 - 13:22,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "hava aracı montajı" alanını mesleki eğitim kapsamına aldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Buna göre, "hava aracı montajı" alanı mesleki eğitim kapsamına alındı.

Eğitim süresi 4 yıl olacak "hava aracı montajı" alanında eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında ustalık belgesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi diploması alarak usta ve teknisyen ünvanına sahip olacak.

Bu alandan mezun olanlar, hava aracı yapısal montajcılığı, hava aracı kompozit parça imalatçılığı ve hava aracı elektriksel montaj üretimi yapan işletmelerde istihdam edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, Hava Aracı Montajını Mesleki Eğitim Kapsamına Aldı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: MEB, Hava Aracı Montajını Mesleki Eğitim Kapsamına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement