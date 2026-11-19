Türkiye'nin uluslararası öğrenci değerlendirmelerinde ortaya koyduğu gelişimin ve PISA 2025 sonuçlarında elde ettiği başarının ele alınacağı 'Türkiye'nin PISA Performansı: Değişim, Dönüşüm ve Gelişim Sempozyumu' Ankara'da düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye'nin PISA Performansı: Değişim, Dönüşüm ve Gelişim Sempozyumu' Milli Eğitim Bakanlığı'nca 30 Kasım'da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Maarif Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher'in de katılacağı sempozyum, eğitim yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim alanındaki farklı paydaşları bir araya getirecek.

Sempozyumda Türkiye'nin geçmişten günümüze PISA performansında yaşanan değişimler ve farklı yeterlik alanlarında kaydedilen gelişmeler çok yönlü olarak değerlendirilecek. Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerine ilişkin bulguların yanı sıra öğrenci başarısını etkileyen bireysel, ailesel ve okul temelli faktörler de uzman görüşleri doğrultusunda ele alınacak.