MEB'in Değerler Eğitimi Eleştirisi

31.03.2026 13:38
DEM Parti Milletvekili Akın, MEB'in camilerde değerler eğitimi uygulamasını eleştirdi.

(ANKARA) - DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "MEB'in 'değerler eğitimi' adı altında yıl sonu şenliklerini camilere taşıması kabul edilemez. Bir devlet okulu, öğrencisini camiye, kiliseye, cemevine ya da herhangi bir inanç mekanına, 'değerler eğitimi' veya 'şenlik' başlığı altında yönlendiremez" açıklamasını yaptı.

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"MEB'in 'değerler eğitimi' adı altında yıl sonu şenliklerini camilere taşıması kabul edilemez. Bir devlet okulu, öğrencisini camiye, kiliseye, cemevine ya da herhangi bir inanç mekanına, 'değerler eğitimi' veya 'şenlik' başlığı altında yönlendiremez. 'Gönüllülük' denilerek çocuklar üzerinde idari ve toplumsal baskı kuramazsınız. Camide yapılan etkinliğe katılmayan öğrenciler dışlanmaya, yaftalanamaya, eğitim hakkından dolaylı biçimde mahrum bırakılamaya maruz kalacaklar."

Bu uygulama ile söz konusu etkinliğe katılmak istemeyen farklı inanç gruplarına mensup öğrenciler, Alevi öğrenciler, gayrimüslim öğrenciler, herhangi bir inancı benimsemeyen öğrenciler veya aileleri ayrımcılık, ötekileştirme, psikososyal baskıyla karşı karşıya kalacaklardır.

"MEB'i bu hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz"

Eğitim, dini yönlendirme aracı ve çocuklar da ideolojik mühendisliğin nesnesi değildir. Değerler okulda, kütüphanede, bilim merkezinde, tiyatro salonunda, müzede, parkta, spor alanında, dayanışma etkinliklerinde, sanat üretiminde ve demokratik ortak yaşam pratiklerinde de üretilir, aktarılır ve güçlenir. MEB'i bu hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Okullar cemaatleşmenin değil; bilimin, eşitliğin ve kamusal eğitimin alanı olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Advertisement
