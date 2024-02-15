MEB, LGS'ye hazırlanan öğrencilere örnek sorular ve çözüm videoları sağlıyor - Son Dakika
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MEB, LGS'ye hazırlanan öğrencilere örnek sorular ve çözüm videoları sağlıyor

MEB, LGS\'ye hazırlanan öğrencilere örnek sorular ve çözüm videoları sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla örnek sorular ve çözüm videoları yayımladı. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından toplam 45 soru yer alıyor. Sorular, öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte düzenlenmiştir. Soruların çözüm videoları ise MEB'in resmi YouTube kanalında erişime açılmıştır.

15.02.2024 11:37
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek sorular ve çözüm videoları erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik hazırlanan yeni örnek soru kitapçıkları, Bakanlığın "https://www.meb.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı.

Örnek soru kitapçıklarında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

Örnek sorular, 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte düzenlendi.

Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Soruların çözüm videoları ise MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından erişime açıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, LGS'ye hazırlanan öğrencilere örnek sorular ve çözüm videoları sağlıyor - Son Dakika

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