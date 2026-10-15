MEB, Öğretmen Gözüyle fotoğraf yarışmasıyla öğretmenlerin sanatsal yönünü destekliyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal üretkenliğini desteklemek amacıyla "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması düzenlendi.

"Öğretmenin gözü dünün, bugünün, yarının gözüdür" felsefesiyle düzenlenen yarışmada objektiflere yansıyacak fotoğraflar, öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini, merhametini sanatçı maharetiyle daha görünür hale getirecek.

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim ortamlarında karşılaştıkları ilham veren kesitleri ve eğitim yolculuğunun içsel yansımalarını kendi objektiflerinden aktararak, sanatsal yönlerini ortaya koyarak ve mesleğin farklı yönlerini paylaşarak toplumsal farkındalık oluşturmaları amaçlanan yarışmaya, Türkiye genelindeki öğretmenler katılabilecek.

Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 26 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Yarışma, renkli ve siyah-beyaz dijital fotoğrafların değerlendirileceği tek kategoriden oluşacak. Yarışma sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 50 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel bir sergide sanatseverlerle buluşacak.