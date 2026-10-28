MEB, okuldan kopma riski taşıyan öğrenciler için takip mekanizması kuracak - Son Dakika
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MEB, okuldan kopma riski taşıyan öğrenciler için takip mekanizması kuracak

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MEB, 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında devamsızlığı azaltıp eğitimden kopma riski taşıyan öğrencileri sistemde tutmak için okul-aile işbirliğiyle takip mekanizması kuracak. Riskler önleyici tedbirlerle ele alınacak, okul dışına çıkan çocukların dönüşü hedeflenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okula devamsızlığın azaltılması ve eğitimden kopma riski taşıyan öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde tutulması amacıyla okul-aile işbirliğini güçlendirerek, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini izleyen takip mekanizması oluşturacak.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak.

Bu kapsamda okul öncesi erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak. Fiziki mekan ihtiyacı, çağ nüfusundaki değişim, demografik yapı ve mevcut kapasitenin kullanımı hususları kapsamında analiz edilecek.

Okul öncesi eğitimde görev alan personelin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştirilecek.

Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölgelerin ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek. Bu doğrultuda geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı, evde okul öncesi eğitim erişim modelleri uygulanacak.

Temel eğitimde devamsızlığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak

Yıllık programa göre, eğitim dışına çıkma ve okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar geliştirilecek.

Okuldan kopma riski olan çocukların eğitim sistemi içerisinde kalmaları ve eğitim dışına çıkan çocukların yeniden eğitim sistemine döndürülmesi için öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini izleyen takip mekanizması oluşturulacak. Bu takip mekanizması aracılığıyla riskleri önleyici tedbirler, okul-aile işbirliğiyle alınacak.

Mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer aile çocuklarının eğitime erişimleri kapsamında hazırlanacak il/ilçe eylem planlarının izleme çalışmaları yürütülecek.

Temel eğitimde okula devamsızlığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Ayrıca Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Programı (EKİP) kapsamında konuya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine devam edilecek.

Telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak

Bakanlıkça öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacak.

Bu doğrultuda insan kaynağının niteliği artırılacak ve ailelerin daha fazla katkı sağlamalarına yönelik eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Uygulanan telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Bu programlar öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde yeniden şekillendirilecek.

Bu kapsamda ilkokulların 3. sınıflarında uygulanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)", Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılandırılacak.

Kaynak: AA
EğitimGüncelSon Dakika

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