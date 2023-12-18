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MEB, örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı - Son Dakika
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MEB, örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını öğrencilerin erişimine açtı. Örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken, çözüm videoları öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarını sağlayacak.

MEB, örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı
18.12.2023 - 15:59,
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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