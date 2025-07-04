MEB Özel Eğitimde Etik İlkeleri Belirledi - Son Dakika
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MEB Özel Eğitimde Etik İlkeleri Belirledi

04.07.2025 11:16
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MEB, özel eğitim hizmetleri için etik yönerge hazırladı; 11 ilke belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel eğitim okul ile kurumlarında yürütülen özel eğitim hizmetlerin etik ilkelerinin belirlendiği, bu hizmetleri yürüten personelin yetki ve sorumlulukları kapsamında görevlerinde uymaları gereken ilkelere yönelik "etik yönergesi" hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından ilk kez hazırlanan ve okullarda yürütülen özel eğitim hizmetlerinin etik ilkelerini belirleyerek bu hizmetleri yürüten personelin yetki ve sorumlulukları kapsamında görev süresince uymaları gereken etik ilkelere yönelik usul ve esasları düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Etik Yönergesi yürürlüğe girdi.

Yönerge, özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması ile izleme ve değerlendirme sürecinde birçok kurum, yönetici ve öğretmenin görev alması dolayısıyla yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevlerini yerine getirirken uyulması gereken kurallarda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlandı.

Hazırlanan yönergeyle, ilgili mevzuatlar ve tüm paydaşlara verilen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ikilemlerin ortaya çıkmaması amacıyla özel eğitim hizmetlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlerin etik ilkeler kapsamında yerine getireceği görev, yetki ve sorumluluklar düzenlendi.

11 etik ilke belirlendi

MEB'in yönergesinde, özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde uyulması gereken etik ilke esasları belirlendi.

Buna göre "eğitim hakkı ve erişilebilirlik", "adalet ve eşitlik", "tarafsızlık ve dürüstlük", "gizlilik ve mahremiyet", "öğrencinin yüksek yararı", "bireye ve özerkliğine saygı", "kapsayıcılık ve bütüncül yaklaşım", "bilimsellik", "işbirliği", "sorumluluk" ve "çıkar çatışmalarından kaçınma" olmak üzere 11 etik ilkeye yer verildi.

Yönergede, belirlenen etik ilkelere ilişkin özel eğitim hizmetlerinde görev alan tüm paydaşlara düşen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Yönerge, tüm paydaşlar için özel eğitim hizmetlerinin sunulmasında uyulacak etik ilkelerle ilgili bağlayıcı ve önemli bir yol gösterici olma niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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