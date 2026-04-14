MEB Şanlıurfa'da Olay İçin Harekete Geçti
MEB Şanlıurfa'da Olay İçin Harekete Geçti

14.04.2026 15:38
MEB, Şanlıurfa'daki olaya 2 genel müdür ve 1 daire başkanı gönderdi, eğitim 4 gün durduruldu.

MEB: 2 GENEL MÜDÜR, 1 DAİRE BAŞKANI ŞANLIURFA'YA HAREKET ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "14 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan elim hadise, toplumun tüm kesimlerini derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Bakanlığımızca 2 genel müdür ile 1 daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır" denildi.

EĞİTİM ÖĞRETİME 4 GÜN ARA VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Ahmet Koyuncu, Şanlıurfa, Güvenlik, Siverek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB Şanlıurfa'da Olay İçin Harekete Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 16:47:32.
SON DAKİKA: MEB Şanlıurfa'da Olay İçin Harekete Geçti - Son Dakika
