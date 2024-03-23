MEB Şurası Yönetmeliği Kaldırılmadı, İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin kaldırılmasına ilişkin "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" yönünde gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gündeme gelen "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" yönündeki iddialara açıklık getirildi.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6'ncı ve 16'ncı maddeleri kapsamında hazırlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi'nin Mart 2024'te 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı ifade edilen açıklamada, böylece Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütüleceği, dolayısıyla mülga duruma düşen Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.
Şuralarla ilgili ilk sürecin 1921'de Anadolu'nun işgal altında olmayan bölgelerinden heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen Maarif Kongresi ile başladığı, bunun yıllar içinde şura toplantılarına dönüştüğü anımsatılan açıklamada, bugüne kadar 20 Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
Bu kapsamda, bazı basın yayın organlarında yer alan Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin kaldırıldığı ve MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca Bakanlığımızın ilgili birimlerince 21. Milli Eğitim Şurası'nın düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelinmiş; dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zeka, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır. Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şura, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk milli eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir."
Son Dakika › Güncel › MEB Şurası Yönetmeliği Kaldırılmadı, İddialar Gerçeği Yansıtmıyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Erdoğan, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelede Rusya ile iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 'Korku Evi'nde çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İşletmede meydana gelen yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın dördüncü katında bulunan iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, 'Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz' dedi.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotlar, savaş pilotu olma süreçlerini anlatırken Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlara da vurgu yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler ise pilotları görmek ve bilgi edinmek için geldiklerini belirtti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü Ali Kaymaz hayatını kaybetti. Kazada bisikletin arkasında bulunan oğlu ise yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polise teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası yaklaşık yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, havadan görüntülendi. Ilgaz Dağı'nın devamı olan bölgenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, ormanların üzerindeki beyaz örtünün eşsiz görüntüler sunduğunu belirtti.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu. 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen eğitim uçuşuna çeşitli üslerden havalanan uçaklar katıldı. Bakanlık, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?