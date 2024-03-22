MEB, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni e-posta sistemi hizmete sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-posta sistemlerinde tercih sebebi olan özelliklerin tek platformda toplandığı "yerli ve milli imkanlarla geliştirilen" yeni nesil e-posta sisteminin 5 Nisan'da hizmete sunulacağını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, TÜBİTAK iş birliğiyle yerli ve milli imkanlarla yeni nesil e-posta sistemi geliştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, yeni sistemin okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyacına cevap vermesinin, mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da kullanıcılarına avantajlar sağlamasının hedeflendiği belirtildi.
Yeni e-posta sistemi ile diğer e-posta sistemlerinde tercih sebebi olan özelliklerin tek bir platformda toplandığı vurgulanan açıklamada, en az 100 bin okul ve eğitim kurumunun anlık olarak e-posta sistemini aktif şekilde kullanabilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
"KULLANICIYA BAĞIMSIZ OLARAK HİZMET VEREBİLECEK"
Yeni e-posta sisteminin 5 Nisan 2024'te hizmete sunulacağı belirtilen açıklamada, "Uluslararası standartlar tabanında geliştirilen sistem, kullanıcısına bağımsız olarak hizmet verebiliyor. İki faktörlü kimlik doğrulama ile güvenli erişimi mümkün kılan sistemin MEBBİS ile tam uyumu bulunuyor. Sisteme, kurumların isteklerine göre yeni yetenekler kazandırılabilirken takvim kayıtlarının yönetimi ve mail gruplarını kontrol etme desteği de sağlanabiliyor." bilgisi aktarıldı.
Sistemin ayrıca Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleri ile entegrasyonunun olacağı kaydedildi.
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