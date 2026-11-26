Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak merkezi sınava girecek öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan 1'inci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) üzerinden yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılarak sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek. Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak.

HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

8'İNCİ SINIF PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARI TEMEL ALINDI

Sorular, 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8'inci sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

MEBİ'YE NASIL ULAŞILIR?

Hazırlanan soruların MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkan tanıyor. MEBİ'ye 'mebi.eba.gov.tr' adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.