Mecidiyeköy'de emniyet şeridinde araç motosikleti devirdi, sürücü son anda kurtuldu

Mecidiyeköy'de emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobilin motosiklete çarparak devrilmesine neden olduğu kaza araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere göre, kara yolunda emniyet şeridinde hızla ilerleyen otomobil önce bir araca, ardından motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek bir süre sürüklenen sürücü, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazaya neden olan otomobil durmayarak yoluna devam etti.

Yolda duran bazı sürücüler, dörtlülerini yakarak motosikletlinin yardımına koştu.

Kaza, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.