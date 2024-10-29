Mecitözü\'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarında öğrenciler tarafından "Ay Yıldız" koreografisi oluşturuldu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Stadı'nda tören düzenlendi.

Mecitözü Kaymakamı Fatmagül Nayman, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Milletimizin tarih yolculuğunda önemli yeri olan ve milletimiz adına yeni ufuklar açan Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." dedi.

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından "Cumhuriyeti böyle kazandık" temalı "Ay-yıldız koreografisi" yapılan törende, öğrenciler ve öğretmenler tarafından halk oyunları gösterisi ile "Cumhuriyet" temalı tiyatro gösterisi de sunuldu.

Şiir ve müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Nayman'ın yanı sıra Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır İlgezdi, İlçe Emniyet Amiri Furkan Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.