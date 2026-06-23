Mecitözü Atatürk Ortaokulu öğrencilerince, "Geleceğin nefesleri" resim sergisi düzenlendi.
Çorum'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi.
Daha sonra Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi yanında bulunan parkta açılan sergiye Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mecitözü'nde 'Geleceğin Nefesleri' Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?