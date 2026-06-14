Mecitözü'nde Geri Dönüşümle Sanat Sergisi - Son Dakika
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Mecitözü'nde Geri Dönüşümle Sanat Sergisi

Mecitözü\'nde Geri Dönüşümle Sanat Sergisi
14.06.2026 15:47
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Mecitözü YBO öğrencilerinin, geri dönüştürülen atık malzemelerle hazırladığı sergi beğeni topladı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu sergisinde, geri dönüştürülen atık malzemelerden yapılan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencilerinin bir yıllık çalışmalarından oluşan "Düşler Sokağı Resim Sergisi"bir alışveriş merkezinde açıldı.

Köylerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler tarafından hazırlanan sergiye müzik dinletisi de eşlik etti.

Sergide, 14 kurs öğrencisinin hazırladığı 60 tablo yer alırken, okulda eğitim gören 70 öğrencinin yaptığı duvar süslemeleri ve kağıt çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Çalışmalarda toplam 84 öğrencinin emeğinin bulunduğu belirtildi.

Koordinatörlüğünü görsel sanatlar öğretmeni Serdar Pelteci'nin yürüttüğü sergide, atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle hazırlanan tablolar dikkati çekti.

Akrilik boya çalışmaları ile ders etkinlikleri kapsamında hazırlanan eserler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Serginin açılışına, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mecitözü'nde Geri Dönüşümle Sanat Sergisi - Son Dakika

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