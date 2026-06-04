Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan Paneli - Son Dakika
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Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan Paneli

Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan Paneli
04.06.2026 13:17
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde D. Mehmet Doğan'ın kültürel mirası genç nesillere tanıtıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde "Bir Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan" başlıklı gençlik paneli düzenlendi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke Ziraat Bankası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, yazar ve fikir adamı Doğan'ın düşünce dünyası, kültürel mücadelesi ve medeniyet tasavvuru ele alındı.

Açılışta konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Koçak, Doğan'ın Türk kültür ve düşünce hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğrencilerle Mehmet Doğan'ı anmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanımız Mahmut Bıyıklı, kültür adamlarımıza vefa göstermeyi ilke edinmiş, Türk edebiyatının ve düşünce hayatının öncü isimlerini yeni nesillere tanıtmak için önemli çalışmalar yürüten kıymetli bir dostumuzdur. Mehmet Doğan gibi medeniyetimize büyük hizmetlerde bulunmuş bir fikir ve kültür insanının gençlerimiz tarafından tanınması ve okunması büyük önem taşımaktadır. Özellikle Büyük Türkçe Sözlük'ün her öğrencinin kütüphanesinde bulunması gerektiğine inanıyorum. Merhum D. Mehmet Doğan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

"Genç kuşaklara istikamet veren bir medeniyet nöbetçisiydi"

Mahmut Bıyıklı da Doğan'ın hayatını Türk diline, kültürüne ve medeniyet değerlerine adayan öncü bir fikir adamı olduğunu ifade etti.

Doğan'ın eserlerinin yanı sıra yetiştirdiği nesiller ve kurduğu kurumlarla da kalıcı izler bıraktığını vurgulayan Bıyıklı, "D. Mehmet Doğan, ömrünü dilimize, kültürümüze ve medeniyet davamıza vakfetmiş müstesna bir şahsiyetti. O, yalnızca yazan değil, aynı zamanda inşa eden, yol açan ve genç kuşaklara istikamet veren bir medeniyet nöbetçisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Gençler, Doğan'ın kültürel mirasını anlattı

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen, Doç. Dr. Elyasa Koytak'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde Sena Döğmen, Aybike Berra Atalay, Bengü Abuçka, Rabia Wasiq ve Zümra Beren Köse konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, D. Mehmet Doğan'ın dil şuuru, kültür anlayışı, gençlik tasavvuru ve Türkiye Yazarlar Birliğindeki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda, Doğan'ın Türkçenin korunması, kültürel hafızanın diri tutulması ve medeniyet bilincinin yeni nesillere aktarılması yönündeki çalışmalarının güncelliğini koruduğu vurgulandı.

Panelin sonunda değerlendirme konuşması yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Fedai ise öğrencilerin sunumlarının kendisini umutlandırdığını dile getirdi. Gençlerin D. Mehmet Doğan'ı dikkatle okuyup başarılı bir şekilde yorumladıklarını ifade eden Fedai, kültür ve medeniyet mirasının yeni nesiller tarafından sahiplenilmesinin gelecek adına önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Medeniyet Nöbetçisi: D. Mehmet Doğan Paneli - Son Dakika

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