Medeniyet Teknopark Dubai Fuarında - Son Dakika
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Medeniyet Teknopark Dubai Fuarında

Medeniyet Teknopark Dubai Fuarında

Medeniyet Teknopark heyeti, Dubai'de global iş fırsatları ve işbirlikleri için önemli görüşmeler yaptı.

23.10.2024 11:44
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MEDENİYET Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak başkanlığındaki 15 teknoloji girişimcisinden oluşan Medeniyet Teknopark Heyeti, Dubai'de düzenlenen GITEX ve NORTH STAR fuarlarına katıldı. Ziyaret boyunca 30'dan fazla B2B görüşme gerçekleştirildiğini belirten Tak, "Girişimcilerimiz, projelerini global pazarda geliştirme fırsatı buldu. Yapılan B2B görüşmeler ve Dubai Silicon Oasis ile başlatılan işbirlikleri, girişimcilerin projelerini uluslararası arenada konumlandırmalarına olanak tanıdı" dedi.

Resmi kurum ziyaretlerinde bulunularak iş birlikleri temelleri atıldığını söyleyen Ali Ramazan Tak, "Ayrıca, uluslararası networking etkinliklerinde farklı sektörlerden profesyonellerle yeni iş fırsatları ve güçlü ilişkiler kuruldu. Medeniyet Teknopark heyeti yaklaşık 10 kurumsal işbirliği görüşmesi yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosluğu, Hazine ve Ticaret Bakanlıkları müşavirlikleri başta olmak üzere 6 kurumsal ziyaret gerçekleştirdi" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLERİMİZİ GLOBAL PAZARA HAZIRLIYORUZ'

Ziyaretin girişimciler için sunduğu fırsatları vurgulayan Tak, "Heyet, girişimcilerle yatırımcıları buluşturan Wamda Capital ile yaptığı görüşmelerde, yatırım gruplarının bakış açısını analiz etme ve bağlantılar oluşturma şansı buldu. Girişimcilerimiz, yürüttükleri projeleri burada nasıl geliştirebileceklerini, rakiplerini nasıl konumlandıracaklarını ve projelerinin global pazardaki yerini analiz etme fırsatına sahip oldular. Sadece fuar ziyaretleriyle sınırlı kalmadık; Dubai Silicon Oasis ile önemli bir işbirliği süreci başlattık. Bu işbirliği çerçevesinde, dünyadan gelen girişimcilerle bir araya gelerek geniş çaplı bir networking etkinliği düzenledik. Katılımcılar, kendi projelerini ve teknolojik yeniliklerini birbirleriyle paylaştılar. Karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı, hepimiz için büyük bir kazanım oldu. Medeniyet Teknopark, fiziki mekanın çok ötesinde, girişimcilerimizi global pazara hazırlayan ve onları o pazarda büyütme imkanı sunan bir ekosistem sunmakta. Teknolojiye meraklı ve küresel pazarda yer almak isteyen tüm girişimcilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dubai, Star, Son Dakika

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