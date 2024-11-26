Medeniyetler İttifakı'na Vurgu - Son Dakika
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Medeniyetler İttifakı'na Vurgu

Medeniyetler İttifakı\'na Vurgu

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı'nın 20. yılını kutlayarak, çeşitlilik ve saygıya dikkat çekti.

26.11.2024 19:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025'te 20. yıl dönümü kutlanacak olan Medeniyetler İttifakı'na ilişkin, "Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk." dedi.

Fidan, Portekiz'de, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuştu.

2025'te Medeniyetler İttifakı'nın 20. yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Fidan, "Çeşitlilik ve karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir topluluk oluşturduk. Yükselen güvensizlik, yanlış algılar ve nefret dalgasına karşı tek insanlığı savunduk." ifadesini kullandı.

Fidan, son 20 yıldaki kararlılığın uluslararası toplumda da yankı bularak destek gördüğünü belirterek, İttifak'ın BM sistemi içindeki görünürlüğünün ve etkinliğinin güçlendiğini söyledi.

İttifak'ın misyonunun bileşenleri arasında "Gelecek Paktı'nda yer alan kültürler arası diyalog, ara buluculuk, aşırıcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi çeşitli referanslar"ın yer aldığını dile getiren Fidan, "İttifak'ın ağının ve erişim alanlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi özellikle dikkat çekicidir." dedi.

Fidan, 2021'de Cenevre ofisinin açılmasının ardından İstanbul'da Arabuluculuk, Önleme ve Diyalog Bölgesel Ofisinin kurulması yönünde de çalışıldığını ifade ederek, İttifak'ın projeler aracılığıyla her gün insanlara ulaştığını ve barışçıl, kapsayıcı bir dünya için sahada fark yarattığını vurguladı.

İttifak'ın İslamofobi ile mücadelede tedbirlerin uygulanması konusunda önemli görevler içerdiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile mücadele özel temsilcisi olarak atanan Büyükelçi (Mehmet) Paçacı da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla bu konuda güçlü bir işbirliği görmeyi umuyoruz."

(Bitti)

Kaynak: AA

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