Medipol'den Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Merkez - Son Dakika
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Medipol'den Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Merkez

Medipol\'den Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Merkez

Medipol Sağlık Grubu, Alzheimer ve bilişsel bozukluklar için Hafıza Merkezi'ni tanıttı.

21.09.2024 14:48
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Medipol Sağlık Grubu'nun, Alzheimer hastalığına yönelik tedavi yöntemlerinin yanı sıra beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunlara odaklanan Hafıza Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün önemi dolayısıyla bu hastalığı anlattı.

Toplumda Alzheimer'in 65 yaşın üzerinde daha sık görüldüğünü, 85 yaş ve üzerinde ise her 3 kişiden 1'inin bu hastalığa sahip olduğunu aktaran Hanoğlu, hastalığın aniden ortaya çıkmadığını, beyindeki etkilerinin yaklaşık 20 yıl öncesinde başlayabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Hanoğlu, "Bu hastalığın patolojik sonucu olarak biz demansı, bunamayı görüyoruz. Tanıyı o zaman koymuş oluyoruz. Bu sinsi geçen yıllar boyunca aslında hastalıkla mücadele edilebilir. Bu mücadele meselesi de toplumsal özellikleri olan bir şey." dedi.

Hafıza Merkezi'nde Alzheimer ve demans hastalığında dünyada var olan benzer kliniklerden farklı olarak hastalara bilinçli olarak geçirecekleri zamanlarını uzatmayı amaçladıklarını belirten Hanoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında bütün zihinsel yeteneklerimizi bozan, akli melekelerimizi etkileyen hastalıklar bizim ilgi alanımıza giriyor. Mesela trafik kazalarından, kafa travmalarından sonra ortaya çıkan birtakım bellek, dikkati algılama bozuklukları gibi bilişsel bozukluklar oluyor. ya da beynin oksijensiz kalmasına bağlı durumlarda ortaya çıkan sorunlar. Yine aynı şekilde pek çok nörolojik hastalığın beyni de etkilemesinden dolayı ortaya çıkan bilişsel işlevlerin etkilenmesi durumu var. Bunların tümü bizim alanımıza giriyor. İkinci önemli noktamız tedaviye ve hastayı değerlendirmeye yaklaşırken çoklu bir model kullanıyoruz. Alzheimer hastalığına tek kutuplu sadece ilaç tedavisi üzerinden yaklaşmıyoruz. Bunun yanı sıra hastaların günlük hayatlarının modifikasyonu ve beslenmesinden uyku düzenine, egzersizlerine ya da bağırsak alışkanlıklarına kadar yeniden düzenlemesini yapmaya çalışıyoruz."

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bilişsel rehabilitasyonun zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi, kaybedilenlerin geri kazanılması ve korunmaya çalışılmasını hedefleyen bir tedavi yöntemi olduğunu anlattı.

Bilişsel rehabilitasyonun Türkiye'de ihmal edilmiş bir alan olduğuna dikkati çeken Hanoğlu, 2016'dan itibaren bu alana yönelik öğrenci ve hoca yetiştirmek için Medipol Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans programı kurduklarını ifade etti.

Hastaya özel tedavi teknikleri uygulanıyor

Prof. Dr. Hanoğlu, diğer tedavi tekniğinin beynin işleyişini yeniden düzenleyen, bozulmuş işlemi düzenlemeye çalışan "nöromodülasyon" olduğunu belirtti.

Bu yöntemin hastalara umut vaat ettiğini vurgulayan Hanoğlu, "Diğer bir farklı özelliğimiz hastaların bireysel biçimde tedavi edilebilir hale gelmeleri. Mesela Alzheimer hastalığı tanısını, klinik hastalık tanısının yanı sıra o hastanın kendine özgü bozulma özelliklerini de ortaya koymak. Bütün Alzheimer hastaları birbirine benzemiyorlar. Bu bozulmanın altında birtakım farklı sebepler olabiliyor. Biyolojik sebepler, metabolik sebepler, beynindeki bozulmanın kendine özgü bir takım özellikleri olabiliyor. Bunları saptayıp bunlar üzerinden o hastaya özel tedavi geliştirmek gibi yaklaşımımız var. Bu da tabii ki bizi bir şekilde öne çıkaran faktörlerden bir tanesi." bilgisini verdi.

Toplantıda, doktor öğretim üyeleri Eren Toplutaş ile Özden Oğul, uzman psikolog Suat Yılmaz, diyetisyen Beyza Tağraf bilişsel ve hafızadaki sorunlara yönelik güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin konuşma yaptı.

Programda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), Transkraniyal Elektrik Stimülasyonu (TES) ve bilişsel rehabilitasyon gibi nöromodülasyon cihazları ile rehabilitasyon uygulamaları gösterildi.

Hafıza Merkezi'nin çalışma alanları arasında demans ve diğer nörodejeneratif hastalıklar, afazi, amnezi, agnozi ve apraksi gibi nörolojik bozukluklar, epilepsi, felç, beyin damar hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıkların yol açtığı bilişsel bozukluklar, nöromodülasyon, bilişsel rehabilitasyon, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Alzheimer Hastalığı, Lütfü Hanoğlu, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medipol'den Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Merkez - Son Dakika

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