Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor

Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor

Fatih Belediyesi, restore ettiği Medrese Davutpaşa ile akademik ve kültürel hayata katkı sağlamayı hedefliyor. Bu merkez, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için modern çalışma alanları sunarken, etkinlikler ve atölyeler ile de bilgi paylaşımını teşvik ediyor.

17.12.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FATİH Belediyesi, tarihi yapıları yeniden işlevsel hale getirerek akademik ve kültürel hayata katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu vizyonun bir parçası olarak restore edilen Medrese Davutpaşa, hem tarihi dokusu hem de modern akademik imkanlarıyla lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için çalışma ve buluşma ortamı sunuyor.

Medrese Davutpaşa, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern akademik ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüldü. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yararlanabileceği bireysel çalışma alanları, bilgisayar ve internet erişimi, tez desteği ve ücretsiz fotokopi hizmeti gibi birçok olanak sunan yapı, sessiz ve verimli bir ortam sağlıyor.

Gün boyu sunulan özel ikramlar ve üç kişilik özel çalışma odaları gibi imkanlar da öğrenci ve akademisyenlerin konforlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Medrese Davutpaşa, yalnızca bireysel çalışma alanlarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda akademik etkinlikler, atölyeler ve söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunmalarını teşvik ediyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bu programlar, teorik bilginin pratiğe dönüştüğü bir platform sunuyor.

Medrese Davutpaşa, yerel ve uluslararası akademisyenlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve konferanslarla adından söz ettirmeyi hedefliyor.

'FATİH, AYNI ZAMANDA BİLİM, SANAT VE KÜLTÜRÜN MERKEZLERİNDEN BİRİDİR'

Medrese Davutpaşa'nın akademik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih, yalnızca tarihi mirasın başkenti değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültürün merkezlerinden biridir. Medrese Davutpaşa'yı, köklü tarihine uygun şekilde restore ederek, modern akademik dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir merkeze dönüştürdük. Burada genç akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özgürce çalışabileceği, bilgi üretebileceği ve paylaşabileceği bir ortam oluşturduk. Tarih ve gelecek, Medrese Davutpaşa'da buluşuyor. Bu yapı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir akademik merkez olarak hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Fatih Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:28:39. #1.12#
SON DAKİKA: Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.