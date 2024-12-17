Medrese Davutpaşa, Akademik Hayata Yeni Bir Soluk Getiriyor

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FATİH Belediyesi, tarihi yapıları yeniden işlevsel hale getirerek akademik ve kültürel hayata katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu vizyonun bir parçası olarak restore edilen Medrese Davutpaşa, hem tarihi dokusu hem de modern akademik imkanlarıyla lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için çalışma ve buluşma ortamı sunuyor.

Medrese Davutpaşa, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern akademik ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüldü. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de yararlanabileceği bireysel çalışma alanları, bilgisayar ve internet erişimi, tez desteği ve ücretsiz fotokopi hizmeti gibi birçok olanak sunan yapı, sessiz ve verimli bir ortam sağlıyor.

Gün boyu sunulan özel ikramlar ve üç kişilik özel çalışma odaları gibi imkanlar da öğrenci ve akademisyenlerin konforlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Medrese Davutpaşa, yalnızca bireysel çalışma alanlarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda akademik etkinlikler, atölyeler ve söyleşilere de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunmalarını teşvik ediyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen bu programlar, teorik bilginin pratiğe dönüştüğü bir platform sunuyor.

Medrese Davutpaşa, yerel ve uluslararası akademisyenlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve konferanslarla adından söz ettirmeyi hedefliyor.

'FATİH, AYNI ZAMANDA BİLİM, SANAT VE KÜLTÜRÜN MERKEZLERİNDEN BİRİDİR'

Medrese Davutpaşa'nın akademik hayata kazandırılmasının önemine vurgu yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih, yalnızca tarihi mirasın başkenti değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültürün merkezlerinden biridir. Medrese Davutpaşa'yı, köklü tarihine uygun şekilde restore ederek, modern akademik dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren bir merkeze dönüştürdük. Burada genç akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özgürce çalışabileceği, bilgi üretebileceği ve paylaşabileceği bir ortam oluşturduk. Tarih ve gelecek, Medrese Davutpaşa'da buluşuyor. Bu yapı, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir akademik merkez olarak hizmet vermeye devam edecek" dedi.