Medvedev: 3. Dünya Savaşı Kapıda

02.03.2026 19:51
Medvedev, ABD'nin İran'a saldırıları yüzünden nükleer silah geliştirilmesinin hızlanacağını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran'ın, ABD ile İsrail'in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır." dedi.

Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok." ifadesini kullandı.

3. Dünya Savaşı'nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, "Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır." yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği'nin İran konusunda "ABD'nin vasalı" gibi hareket ettiğini belirterek, "Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar." dedi.

ABD'nin Rusya'dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya'nın garantisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

