Medvedev: Yaptırım Uygulanan Ülkeler İçin Platform - Son Dakika
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Medvedev: Yaptırım Uygulanan Ülkeler İçin Platform

04.07.2026 12:17
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Medvedev, İran'da yaptığı görüşmede Batı yaptırımlarına karşı ortak platform oluşturmayı söz etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Tahran'da yaptığı görüşmede, Batı'nın yaptırım uyguladığı ülkeler arasında bir platform oluşturma fikrini de konuştuklarını belirtti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Medvedev, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin basına açıklama yaptı.

Hamaney'in cenaze törenine katılımını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan talimatıyla gerçekleştirdiğini aktaran Medvedev, "Vladimir Putin'in taziye mesajını İran Cumhurbaşkanı'na ilettim ve kendisiyle yaptırım uygulanan ülkeler için bir platform oluşturma fikrini görüştüm." dedi.

Medvedev, "Rusya, İran, Çin ve diğer ülkeler, yaptırımlar ve kısıtlamalara karşı koymak amacıyla yaptırım uygulanan ülkeler için ortak bir platform oluşturma konusunda görüşebilir ve istişarede bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'nı kapatarak gücünü ortaya koyduğunu söyleyen Medvedev, "Hürmüz Boğazı artık İran için nükleer silahlardan daha az önemli olmayan bir silah haline geldi ancak bir başka 'nükleer silah' daha var o da Babu'l Mendeb Boğazı." dedi.

Rusya'nın ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini desteklediğini vurgulayan Medvedev ancak iki ülke arasında nihai anlaşmalara varılması sürecinin oldukça karmaşık olabileceğini ifade etti.

Medvedev, Rusya'nın İran nükleer sorununu barışçıl yollarla çözebilecek önerileri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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