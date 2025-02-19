Medvedev: Zelenskiy Provokasyona Başvurabilir

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecini engellemek ve savaşı sürdürmek için "her türlü provokasyona başvurabileceğini" belirtti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin durumunu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'den "çalınan paranın hesabını sorduğuna, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ve sahadaki gerçekleri kabul etmesini istediğine" dikkati çeken Medvedev, Zelenskiy'nin "zor durumda" olduğunu ve "öngörülemez eylemlerde" bulunabileceğini ileri sürdü.

Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Cephedeki sorunların ve iç durumundaki zorlukların yanı sıra baş destekçi (ABD) de kendisine çok öfkeli. Ondan her şey beklenir. Müzakere sürecinin bozulması ve savaşın sürdürülmesi amacıyla her türlü provokasyona başvurabilir. Kendi kentlerine ve halkına yönelik 'kirli bomba' dahil kitle imha silahı kullanabilir."