Medyada Sahte Haber ve Dekor Gazetecilik: Tommaso Debenedetti’nin Tuzağı, Bakan Çiftçi’nin Basın Buluşması ve Tele 1’in Satışı

27.04.2026 08:30
İtalyan gazeteci Tommaso Debenedetti, sosyal medyada sahte hesaplarla ünlülerin ölüm haberlerini yayarak medyayı kandırmaya devam ediyor. Son olarak Kazuo Ishiguro’nun ölüm haberini yayan Debenedetti, birçok haber sitesini tuzağa düşürdü. Ayrıca İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin basın buluşmalarında gazetecilere soru sorma imkanı verilmemesi ve Tele 1’in düşük bedelle satışa çıkarılması eleştiriliyor.

İtalyan gazeteci Tommaso Debenedetti, medyayı kandırmakla ünlü. Gazetecilerin doğrulama reflekslerinin zayıfladığını kanıtlamak için sosyal medyada sahte paylaşımlar yayımlıyor. 2022’de Kazuo Ishiguro’nun ölüm haberini yaymış, kısa sürede dünyada haber olmuştu. 22 Nisan’da bu kez İsveç Akademisi’nden Ingrid Carlberg adına açılan sahte bir hesaptan Ishiguro’nun öldüğü bilgisi paylaşıldı. Türkiye’de BirGün, Cumhuriyet, Dünya, Evrensel, Gerçek Gündem, Muhalif, Odatv gibi birçok haber sitesi bu haberi yayımladı. Ancak hesap kısa sürede silindi ve sahte olduğu anlaşıldı. Haber sitelerinin çoğu haberi sildi, ancak Dünya, Muhalif ve Odatv’de haber hâlâ duruyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da ilk kez basın buluşması düzenledi. Toplantıya iktidar medyası ağırlıklı davet edilirken, muhalif medyadan sadece Sözcü ve Karar gazeteleri katıldı. Toplantıda soru-cevap bölümü olmadığı, gazetecilere denetimden geçmiş deşifre metni gönderildiği belirtildi. Üç gün sonra İstanbul’da medya yöneticileriyle yapılan toplantıda ise dört soru yanıtlandı.

Can Holding’e el konulmasının ardından Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT TMSF’ye devredildi. Tele 1 ise 24 Ekim 2025’te operasyonla TMSF’ye alındı ve haber kanalı olmaktan çıkarıldı. Can Holding’in sahipleri serbest kalırken, Merdan Yanardağ cezaevinde. TMSF, Tele 1’i 17 Haziran’da 28 milyon TL gibi düşük bir bedelle satışa çıkaracağını duyurdu. Bu durum, kanalın bir an önce elden çıkarılmak istendiğini gösteriyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin Nürnberg Basın Kulübü ile yaptığı geziye Antalya Valisi’nin katılması eleştirildi. Ayrıca Sabah gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’ın eski polislerle ilişkisi, polislerin “Twitter’a düşürün” diye baskı yapacak kadar yakın olduğunu ortaya koydu. İktidar medyası, maden işçilerinin eylemini görmezden gelirken CHP’li belediyelerdeki maaş sorunlarını haber yaptı. Kanye West’in İstanbul konseri haberinde ise konser iptallerinin nedenleri eksik aktarıldı.

