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(ANKARA) - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla haber sitesi Medyaradar'a erişim engeli getirildi. Medyaradar'ın avukatı Fahri Emeksiz, "Günlük binlerce haberi halka ulaştıran bir medya kuruluşunun iki linkten dolayı erişime tümden kapatılması hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. İki haber için halkın haber alma hakkı yargı tarafından engellenmiştir. İncelense linklerin kaldırıldığı görülecekti" dedi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı kararına göre Medyaradar sitesine erişim engeli getirildi. Konu hakkında açıklama yapan Medyaradar'ın avukatı Fahri Emeksiz, erişim engeli kararı verilen iki haber linkinin kaldırıldığı ancak buna rağmen erişim engeli getirildiği bilgisini verdi. Emeksiz, "Bu yargısız infaz ve basına sansürdür. Verilen bu karar, tamamen hukuka aykırı olup hukuki ilkelerle bağdaşmamaktadır. Bu hususa ilişkin yasal sürecimiz de devam etmekte olup gerekli işlemler yapılmaktadır" dedi.

Emeksiz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"5651 sayılı kanunun 9. maddesinde düzenlenen tüm yayına erişim engelinin 'içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenmeyeceğine kanaat getirilmesi, ayrıca gerekçesinin de belirtilmesi kaydıyla' ibaresi düşülmüştür. Ancak kararda, hangi linklerin kaldırılmadığına ve diğer gerekçelerine hiçbir şekilde değinilmemiştir. Bu durumdan dolayı müvekkilimiz oldukça zor durumda kalmış ve halen daha kalmaya devam etmektedir. Günlük binlerce haberi halka ulaştıran bir medya kuruluşunun iki linkten dolayı erişime tümden kapatılması hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. İki haber için halkın haber alma hakkı yargı tarafından engellenmiştir. İncelense linklerin kaldırıldığı görülecekti.

Bu hususa ilişkin Anayasamızın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmayacağı belirtilmektedir. Kaldı ki, AYM kararlarında da 'erişimin engellenmesi şeklindeki müdahalenin başvurucuların Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.' şeklinde kararlar verilmektedir. Ancak söz konusu erişim engellerinin yerel mahkeme tarafından yeterli ve gerekli incelemeler yapılmadan veriliyor olması, basında da olumsuz ve güven vermeyen bir etki göstermektedir. Bu hakların Anayasamızda düzenlenmiş olmasına rağmen hukuk devleti olarak da güvence altında olması gerekmektedir. Bu şekilde incelemeler yapılmadan verilen kararlar ile halkın haber alma ve gerçeği öğrenme hakkı ihlal edilmektedir.

Müvekkile hukuk eliyle yapılan bu sansür uygulamasını şiddetle kınıyor, kendisi de bir medya grubu olan talep eden tarafın basın özgürlüğünü ayaklar altına alması durumunun anlaşılmaz olduğunu beyanla bir an önce bu hatadan dönülmesini talep ediyoruz."