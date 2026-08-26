Meeks'ten Trump'a E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika
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Meeks'ten Trump'a E1 Projesi Uyarısı

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Gregory Meeks, Trump'tan İsrail'in Batı Şeria'daki E1 Projesi'ni durdurmasını istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, Başkan Donald Trump'a, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim projesini ilerletme planlarını durdurması çağrısında bulundu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Meeks, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin E1 planı kapsamında Batı Şeria'da 1200'den fazla yasa dışı yeni konut için ihale açma kararından "aşırı endişe duyduğunu" belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunun uluslararası hukukta açıkça ifade edildiğini vurgulayan Meeks, şu ifadeleri kullandı:

"On yıllardır her iki partiden ABD yönetimleri, bu bölgedeki inşaat faaliyetlerinin ne denli tehlikeli sonuçlar doğuracağını kabul etmiştir. Çünkü bu durum Batı Şeria'yı daha da parçalayacak, Doğu Kudüs'ü Filistin nüfus merkezlerinden ayıracak ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin varlığını ciddi şekilde baltalayacaktır."

Meeks, Filistinlilerin yaşanabilir bir devlete sahip olma hakkı olduğunu belirterek "İsraillilerin de kalıcı bir güvenliği ve bitmeyen çatışmalardan uzak bir geleceği hak ettiğini" savundu.

Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü "giderek imkansız" hale getirebileceği uyarısında bulunan Meeks, bunun İsrail'in uluslararası alanda daha da yalnızlaşması ve ABD'deki desteğinin zayıflaması riskini taşıdığını vurguladı.

Meeks, Washington'ın E1 planlarının ilerletilmesini kabul etmeyeceğinin Netanyahu'ya net bir şekilde iletilmesini isteyerek "Başkan Trump, E1 planı ilerletilirken ABD'nin seyirci kalmayacağını Netanyahu'ya açıkça belirtmeli; bu planların derhal durdurulmasını ve inşaat yönünde daha fazla adım atılmamasını talep etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile BatıŞeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meeks'ten Trump'a E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika

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