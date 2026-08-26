Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının kamp kadrosunu açıkladı. Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kamp kadrosunu duyurdu.

TROSSARD KADRODA YOK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris maçının kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Leandro Trossard, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı - Son Dakika
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