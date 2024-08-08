Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı - Son Dakika
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Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına atması dikkat çekti. Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.

08.08.2024 21:18
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Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına atması dikkat çekti.

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Ceza ve Tarkan ile taşıyan Fanta Fest, Samsun Batı Park'ta yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlk kez 2001 yılında yapılan festivalin bu yıl İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü durağı Samsun oldu.

Samsunlu müzikseverler, bu özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

"Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, "Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane" dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, "Havlu kalmadı kız" diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Samsun, Tarkan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu hayranlarına attı - Son Dakika

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