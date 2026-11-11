Meğzavi, Ben-Gvir'in Tunus'a gönderme sözünü Siyonist projenin niyeti olarak niteledi - Son Dakika
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Meğzavi, Ben-Gvir'in Tunus'a gönderme sözünü Siyonist projenin niyeti olarak niteledi

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Meğzavi, Ben-Gvir\'in Tunus\'a gönderme sözünü Siyonist projenin niyeti olarak niteledi
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Meğzavi, Ben-Gvir\'in Tunus\'a gönderme sözünü Siyonist projenin niyeti olarak niteledi
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Halk Hareketi Genel Sekreteri Meğzavi, Ben-Gvir'e atfedilen Filistinlilerin Tunus'a gönderilmesi sözlerine tepki gösterdi. Meğzavi, sözlerin Filistin topraklarını halkından arındırmayı hedefleyen Siyonist projenin gerçek niyetini yansıttığını söyledi.

Tunus Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr el-Meğzavi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilerin Tunus'a gönderilmesine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Tunus medyasında bir süre önce yer alan haberlerde, Ben-Gvir'in Filistin yönetiminin dağıtılması, silahlarına el konulması ve Filistinlilerin Tunus'a gönderilmesi gerektiğini söylediği aktarılmıştı.

Başkent Tunus'taki parti genel merkezinde AA muhabirine konuşan Meğzavi, Ben-Gvir'e atfedilen, Filistinlilerin Tunus'a gönderilmesine yönelik açıklamasını ve İsrail'in Filistin politikasını eleştirdi.

"Siyonist projenin gerçek niyetini yansıtıyor"

Meğzavi, Ben-Gvir'e atfedilen sözlerin münferit bir açıklama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu aşırı sağcı Siyonist siyasetçinin sözleri, Filistin topraklarını halkından arındırmayı hedefleyen Siyonist projenin gerçek niyetini yansıtıyor." dedi.

Söz konusu projenin İsrailli siyasetçilerin zihninde varlığını koruduğunu ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Meğzavi, Filistin yönetiminin İsrail'e verdiği tavizlere, güvenlik koordinasyonuna ve Gazze'deki saldırılara ilişkin tutumuna rağmen İsrail'in Filistin yönetiminin varlığını dahi kabul etmediğini söyledi.

Meğzavi, "İsrail, Filistin halkının kurumlarının olmasını, polis gibi güç unsurlarına sahip olmasını istemiyor. Gücü yalnızca kendisinin elinde tutmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin polisinin 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmaları çerçevesinde oluşturulduğunu hatırlatan Meğzavi, İsrail'in kendi kontrolü dışında herhangi bir güç unsurunun varlığını kabul etmediğini ve Filistin halkına ait bütün kurumları dağıtmak istediğini vurguladı.

"İsrail ile sözde barış anlayışı gözden geçirilmeli"

Meğzavi, yaşanan gelişmelerin Filistin yönetiminin, Filistin halkının ve Arap ile Müslüman ülkelerin İsrail ile sözde barış konusundaki tutumlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in yalnızca Filistin topraklarında değil, Fırat'tan Nil'e uzanan bölgede de genişlemeyi hedeflediğini vurgulayan Meğzavi, "Bu düşman barışı kabul etmiyor. Onunla ancak direnişi destekleyerek ve güçlendirerek mücadele edilebilir." dedi.

İsrail'in 2005'te Gazze'den kendi isteğiyle çekilmediğini belirten Meğzavi, bunun Filistinli direniş gruplarının saldırıları sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'deki saldırıların devam ettiğini belirten Meğzavi, İsrail'in bölgedeki işgalinin de sürdüğünü aktardı.

Gazze'deki abluka ve yerleşim planları

İsrailli bakan Ben-Gvir'in Gazze'nin yeniden işgal edilmesi ve Filistinlilerin buradan çıkarılması yönündeki açıklamalarına da değinen Meğzavi, Gazze'nin yıllardır abluka altında bulunduğunu kaydetti.

Gazze'de yerleşimler kurulmasının İsrail'in hedefleri arasında bulunduğu, ancak Filistin direnişinin İsrail'i daha önce bölgeden çekilmeye zorladığını dile getiren Meğzavi, "Gazze 20 yılı aşkın süredir abluka altında. Bölgeye su, ilaç ve gıda girişinde ciddi kısıtlamalar uygulanıyor. Ekim 2023'ten sonra abluka daha da ağırlaştırıldı. Gazze halkı açlık, susuzluk ve ilaç yetersizliğiyle karşı karşıya." diye konuştu.

Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Meğzavi, Filistin direnişinin yalnızca Gazze veya Batı Şeria ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

ABD ve Batılı ülkelerin desteği

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meğzavi, ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğe dikkati çekti.

Meğzavi, "Bölgedeki son gelişmelerin ardından ABD ve Batı'nın desteği olmasaydı İsrail'in varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun Arap ve Müslüman ülkeler için bir ders olması gerektiğini ifade eden Meğzavi, İsrail'e karşı koyabilmek için güç sahibi olunması gerektiğini söyledi.

Meğzavi, İsrail'in uluslararası, insani ve dini kuralları tanımadığını, İsrail'e karşı koyabilecek gücün oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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