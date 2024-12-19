Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası Mesajı

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, milletin atan nabzı ve haykıran iradesi olduğunu belirtti.

Ersoy'un, milletin bağımsızlık sevdasını harekete geçirdiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi şekilde tasvir eden Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır." ifadelerini kullandı.