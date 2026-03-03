Mehmet Akif Ersoy Vapuru, Tekrar İstanbul'a Hizmet Edecek - Son Dakika
Mehmet Akif Ersoy Vapuru, Tekrar İstanbul'a Hizmet Edecek

03.03.2026 12:25  Güncelleme: 13:20
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mehmet Akif Ersoy vapurunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini ve onarılarak tekrar deniz ulaşımına kazandırılacağını açıkladı. Vapur, gençlik ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi'nin gençlik gemisi olarak kullandığı Mehmet Akif Ersoy vapurunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini açıkladı. Bingöl, vapurun İstanbul Şehir Hatları tarafından onarılarak yeniden deniz ulaşımına kazandırılacağını ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

1988 yılında Haliç Tersanesi'nde inşa edilen ve motorlu yolcu vapuru olarak İstanbul Boğazı'nda seyir yapan Mehmet Akif Ersoy, 2011 yılında filodan çıkarılmasının ardından 2014 yılında Tuzla Belediyesi'ne devredilmişti. Yıllardır bakımsız kaldığı belirtilen vapurun, yapılan devir sonrası İstanbul Şehir Hatları tarafından onarılarak yeniden hizmete alınması hedefleniyor.

"Gençlik gemisini yeniden hayata döndürüyoruz"

Tuzla Belediyesi tarafından gençlerin sanat ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan vapurun yeni dönemde yeniden denizle buluşacağını belirten Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Geçmişte gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ev sahipliği yapan bu vapur, 14 yıl boyunca bakımsız kaldı. Göreve geldiğimiz günden itibaren, bu mirası yaşatmak ve Tuzla'nın değerlerini korumak için yoğun çaba sarf ettik. Şimdi, vapurumuzun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacağı müjdesini vermek istiyorum. Gençlik gemimiz yeniden İstanbul'un denizlerine açılacak ve kültürel mirası hem bugünümüzü hem de geleceğimizi şekillendirecek şekilde yaşatacak."

İBB tarafından yeniden onarılacak

1988 yılında inşa edilen vapurun bakımının İstanbul Şehir Hatları Tersanesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Onarımın ardından vapurun hem ulaşım hem de gençlik faaliyetleri açısından İstanbul'a katkı sağlaması hedefleniyor.

Eğitim ve sanatsal faaliyetler Mercan Sanat Merkezi'nde sürecek

Bu süreçte Tuzla Belediyesi'nin, vapurun kültürel mirasına sahip çıkmak adına eğitimi ve sanatsal faaliyetleri Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezi'nde sürdüreceği kaydedildi. Bingöl, İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Mehmet Akif Ersoy vapurumuz, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür yuvasıydı. Bu mirası yeniden hayata döndürmek hem geçmişi hem de geleceği kucaklamak anlamına geliyor. Gençlerimize sanat ve eğitimle şekillenen bir geleceği sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda, bugüne kadar aralıksız sürdürdüğümüz eğitimlerimizi Tuzla Akademi Sanat Mercan Sanat Merkezimizde, açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz programlarla devam ettiriyoruz" dedi.

Gençlik ve Kültür Merkezi olarak yeni hayatına başlayacak

Mehmet Akif Ersoy vapurunun, onarımın ardından yeni nesillere ilham verecek bir projenin parçası olacağı ifade edildi. Projenin, vapurun hem deniz ulaşımına kazandırılması hem de kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapması hedefiyle yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

