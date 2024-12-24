Mehmet Akif Ersoy Yozgat\'ta anıldı

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Milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88'inci yılında Yozgat'ta anıldı.

Şehitler Fen Lisesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliği saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan okul müdürü Hüseyin Kaya, tarihe damga vuran en büyük şahsiyetlerden birinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.

Kaya, "Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin bağımsızlık ve var olma mücadelesini dünyaya İstiklal Marşı'yla haykıran milli şair ve mütefekkirimizdir. Milli şairimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ve milli mücadeleye katkıları öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyununda anlatıldı.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.